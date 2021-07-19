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19.07.2021 11:37
Рубрика: Спорт

Федун назвал задачи "Спартака" в год столетия клуба

Текст: Максим Домчев

Председатель Совета директоров "Спартака" Леонид Федун озвучил задачи, стоящие перед командой в год столетия.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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При этом конкретной цели стать чемпионами России перед клубом не поставлено. Как сказал Леонид Федун, главное - выйти в Лигу чемпионов. "Мы сказали, что наша задача навсегда - Лига чемпионов. Будет больше, значит, будет больше. Вот и все", - приводит ТАСС слова Федуна.

В понедельник "Спартак" узнает своего соперника по матчу квалификационного раунда этого турнира. Жеребьевка пройдет в Ньоне.

По словам Федуна, серьезных перемен в составе не будет. Планируется лишь приобретение правого защитника. "Мы вбухали большие деньги два года назад, сделали ротацию состава. Она была болезненной, но этот состав вышел на второе место. Команда сформирована, все позиции закрыты, кроме правого защитника. Мы над ней работаем. Есть ограничения в лимите на легионеров, поэтому каким образом это все решится - это наша внутренняя кухня. Когда закроется сделка, мы о ней объявим", - сказал он.

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