Федун рассказал об увеличении бюджета "Спартака"

Бюджет футбольного клуба "Спартак" в нынешнем сезоне увеличится. "Красно-белые" также планируют осуществить еще один трансфер. Об этом рассказал председатель Совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

По его словам, бюджет в этом сезоне, "к сожалению", увеличится по причине того, что в клуб вернулась из аренды большая группа футболистов, зарплату которым теперь будет выплачивать "Спартак".

"Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы еще не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Бюджет просто будет больше. И этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков", - цитирует Федуна РИА Новости.

При этом доход "Спартака" вырастет как минимум на 10 миллионов евро за участие в еврокубках. Это при условии, что команда не пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов. Если сможет преодолеть квалификацию, то эта сумма будет больше.

Леонид Федун отметил, что новый наставник команды португалец Руй Витория уверен, что в соперники "Спартаку" достанется его бывший клуб - "Бенфика".