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19.07.2021 11:13
Рубрика: Спорт

Федун рассказал об увеличении бюджета "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Бюджет футбольного клуба "Спартак" в нынешнем сезоне увеличится. "Красно-белые" также планируют осуществить еще один трансфер. Об этом рассказал председатель Совета директоров "Спартака" Леонид Федун.
Леонид Федун. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Леонид Федун. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Леонид Федун. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

По его словам, бюджет в этом сезоне, "к сожалению", увеличится по причине того, что в клуб вернулась из аренды большая группа футболистов, зарплату которым теперь будет выплачивать "Спартак".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы еще не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Бюджет просто будет больше. И этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков", - цитирует Федуна РИА Новости.

При этом доход "Спартака" вырастет как минимум на 10 миллионов евро за участие в еврокубках. Это при условии, что команда не пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов. Если сможет преодолеть квалификацию, то эта сумма будет больше.

Леонид Федун отметил, что новый наставник команды португалец Руй Витория уверен, что в соперники "Спартаку" достанется его бывший клуб - "Бенфика".

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