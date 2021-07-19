Федун: Клубам из топ-6 РПЛ средний легионер обходится в миллиард рублей

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, в какую сумму ведущим клубам РПЛ обходится приобретение легионера среднего уровня.

По словам Федуна, приглашение такого иностранного футболиста в среднем обойдется примерно в миллиард рублей или около 11,5 миллионов евро. Он также рассказал, что входит в итоговую сумму.

"Из которых 4-4,5 миллиона - трансфер, 500 тысяч - комиссия, 1,5 миллиона - зарплата, плюс бонусы и прочее. Да, были футболисты и за два миллиарда, и еще дороже", - рассказал он РИА Новости.

Леонид Федун добавил, что такие расчеты он провел сам, взяв не самую большую сумму трансфера, среднюю зарплату, добавив, что в "Спартаке" эти суммы значительно выше.