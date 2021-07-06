Министр спорта высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что само по себе изменение лимита на легионеров в российском футболе не даст никакого эффекта. Этот вопрос следует рассматривать в комплексе с развитием детско-юношеского футбола, считает он.

По словам главы ведомства, скорее всего, на следующей неделе у него состоится встреча с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым, где и будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития футбола.

"То, что надо лимит пересматривать, - так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта", - уверен Матыцин.

Он добавил, что нужно в комплексе изучить вопрос в организации системы работы, подготовки кадров, оплаты труда футболистов, работы системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами.

"Надо серьезно провести анализ действий совместно с РФС. И на основании поручения, данного председателем правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России, равно как и других видов спорта", - приводит слова Матыцина РИА Новости.

В данный момент в РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон - не более восьми, а для участия в матчах ограничений для заявленных иностранных игроков нет.