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02.07.2021 16:44
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов о лимите на легионеров в РПЛ

Текст: Илья Соболев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое отношение к лимиту на легионеров в российской Премьер-лиге и реформе формата отечественного чемпионата.

Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
Черчесов не согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы на ЧЕ

"Лимит лимитом. Во Франции есть лимит, в Италии есть лимит. В Испании есть лимит. Есть критерии отбора. Неважно, иностранец ли у тебя играет. Мы же смотрим за легионерами из РПЛ. Регулярно играют только швед Олссон и хорват Влашич. Можно взять иностранца и его загубить. Если ты его неправильно тренируешь, игрок превращается в середняка.

Есть теоретики, а есть практики. Я свою практику могу вам подсказать. Я в Австрии как игрок был в системе, когда мы по четыре матча проводим с каждым соперником. Из десяти команд на титул претендуют пять. Ты с каждым конкурентом делишь по 12 очков. Мы стали три раза чемпионом, но ни разу не проскочили из-за судейской ошибки. Ты там, если чемпион, то реальный чемпион. Я это прожил.

В Польше 30 игр. Две категории команд, первая восьмерка и вторая восьмерка. В плей-офф все очки делятся на два. У "Легии" 60 очков, у "Пяста" - 54. В плей-офф эти очки делятся на два.  У тебя 30 очков, у них 27. И все начинается заново. Я это прожил как тренер. Я это прошел. Другое дело, что мы сами должны понять, что для нас лучше", - сказал Черчесов.

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