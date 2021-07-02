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02.07.2021 16:44
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной

Текст: Илья Соболев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ряд возрастных игроков сборной России, включая капитана Артема Дзюбу, еще не определились со своим будущим в национальной команде.

Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
Черчесов не согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы на ЧЕ

"Что касается омоложения, мы всегда говорили, что есть молодежная команда, которая должна пробиться на Евро и там себя показать. Когда ты оттуда выдергиваешь игроков, ты нарушаешь баланс, мы хотели, чтобы они туда попали, проявили себя, получили опыт. Как только та задача была решена, мы уже пригласили игроков из молодежки.

Когда чемпионат мира у нас закончился, мы думали, что получили Кутепова, Джикию на годы игроков, которые будут нас радовать и представлять в обороне. Но Кутепов после ЧМ так и не заиграл в своей команде. Сейчас после Евро у нас и Дивеев, и Евгеньев. И ты никогда не знаешь, во что это выльется. У Дивеева новый тренер, Алексей Березуцкий, с которым мы уже созванились. Не знаю, какого Дивеева в сентябре мы получим, того, которого мы подготовили или какого-то нового. Заранее ничего сказать невозможно. Каждый раз одно и то же. Планируешь одно, получаешь другое. У нас опытные футболисты. Созванивался с Жирковым. Не знаю, что по сборной решат Кудряшов, Дзюба. Они могут какие-то решения принять. Жирков уже шестой гол заканчивает, но я пока нахожу слова, чтобы на него повлиять", - рассказал Черчесов.

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