Футболиста французского "Лорьяна" облила кислотой неизвестная женщина

Профессиональный французский футболист попал в больницу с сильными ожогами после нападения в его доме. 24-летнему Йоану Висса, который играет за "Лорьян" в первом дивизионе чемпионата Франции, плеснула в лицо, предположительно, соляной кислотой, женщина-злоумышленница поздно вечером в четверг, сообщает L'Equipe.

В полиции уточнили, что днем ​​женщина постучала к игроку в дверь и попросила автограф для своего сына, а затем вернулась около полуночи, когда и произошел инцидент. По словам пресс-атташе "Лорьяна", Висса должны были сделать операцию. В клубе не сообщили никаких подробностей о характере его травм. "Клуб в шоке и намерен полностью поддержать Йоана и его семью. "Лорьян" рассчитывает, что система правосудия осудит человека, совершившего это нападение", - говорится в заявлении клуба.

Висса была одним из лучших игроков "Лорьяна" в прошедшем сезоне. Он забил десять голов и отдал несколько результативных передач своему напарнику Терему Моффи, который забил 14 мячей.