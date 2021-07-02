Футбольные сборные Украины и Англии пригласили в Крым

Спортсмены сборных команд по футболу Англии и Украины в любое время могут приехать в Крым на отдых и провести на полуострове тренировочные матчи, если у них будет такое желание. Приглашение футболистам передал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что нет никаких сложностей для приезда футболистов иностранных сборных команд в Крым. Для этого не нужно на уровне правительств углубляться в измышления о российском статусе полуострова или придумывать другие глупости об оккупации Крыма. Британцам, отметил Крючков, для этого достаточно обратиться за российской визой: по новому законодательству они ее легко получат. А украинцы вообще могут беспрепятственно посещать Крым, им даже визы не нужны.

- Мы не делим туристов по национальностям и не участвуем в никаких политических играх, - сказал Олег Крючков. - Все наши гостиницы и пансионаты открыты для туристов из любых стран.

Советник Аксенова добавил, что иностранных футболистов приятно удивит новая спортивная инфраструктура, которая появилась или вот-вот будет введена в строй на полуострове. За последние годы В Крыму капитально отремонтирован многие арены, теперь они соответствую международным стандартам. А крымские футболисты с удовольствием выйдут на товарищеские матчи со сборными Украины и Англии.

Поводом для комментария стало сделанное накануне футбольного матча Англия-Украина заявление посольства Великобритании, выразившего надежду на то, что футболисты из Киева скоро смогут выйти на матч в Донецке после которого поедут отдыхать в Крым.