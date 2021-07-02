Хубулов оштрафован на три зарплаты за оскорбление Касаткиной

Владикавказская "Алания" приняла решение оштрафовать футболиста команды Владимира Хубулова, оскорбившего в социальных сетях российскую теннисистку Дарью Касаткину, проигравшую на Уимблдоне Елене Остапенко из Латвии. Футболист использовал ненормативную лексику.

Позже игрок принес извинения Касаткиной, болельщикам и руководству клуба, однако это не спасло его от наказания.

"За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов", - говорится в заявлении клуба.

Руководство "Алании" принесло извинения Касаткиной и пожелало ей успехов в карьере.