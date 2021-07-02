Футболист "Алании" оскорбил в соцсети теннисистку Касаткину за поражение

Полузащитник футбольного клуба "Алания" Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона от латвийки Елены Остапенко - 1:6, 6:3, 6:8.

Касаткина опубликовала на своей странице в Instagram несколько сообщений от Хубулова с оскорблениями в той же соцсети.

"Вот такие джентльмены играют у нас в футбол. "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", - написала спортсменка.

После этого 20-летний Хубулов, в активе которого выступления за юношескую сборную России по футболу, удалил свой аккаунт в Instagram.