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02.07.2021 10:41
Рубрика: Спорт

Футболист "Алании" оскорбил в соцсети теннисистку Касаткину за поражение

Текст: Артур Нанян

Полузащитник футбольного клуба "Алания" Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона от латвийки Елены Остапенко - 1:6, 6:3, 6:8.

Фото: Friedemann Vogel / various sources / AFP
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Касаткина опубликовала на своей странице в Instagram несколько сообщений от Хубулова с оскорблениями в той же соцсети.

"Вот такие джентльмены играют у нас в футбол. "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", - написала спортсменка.

После этого 20-летний Хубулов, в активе которого выступления за юношескую сборную России по футболу, удалил свой аккаунт в Instagram.

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