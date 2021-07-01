Жена Кокорина опубликовала пост о предательстве и отписалась от игрока

Супруга нападающего "Фиорентины" россиянина Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в Instagram пост о предательстве близкого человека.

В своем сообщении Валитова не называет имен, но обещает чуть позже рассказать обо всем. Интересно, что чуть ранее Валитова и Кокорин отписались друг от друга в социальных сетях.

"Тяжелый и болезненный урок… Придет время, и я расскажу об этом открыто как никогда… Сегодня мне пусто и больно", - написала Дарья.

Напомним, что Кокорин состоит в отношениях с Валитовой с 2014 года. В июне 2017-го у пары родился сын Майкл.