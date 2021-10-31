Хорват Марин Чилич во второй раз выиграл теннисный турнир в Петербурге

Марин Чилич после победы в финале турнира в Санкт-Петербурге. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Хорват Марин Чилич стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого чуть меньше одного миллиона долларов.

В финале

хорватский теннисист со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 победил американца Тэйлора Фрица, пятого номера посева. Поединок продолжался почти два с половиной часа.

Для 33-летнего Чилича этот титул стал 20-м в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и вторым в Санкт-Петербурге. Ранее он побеждал в городе на Неве десять лет назад, в 2011 году.

В парном разряде первенствовали британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес, которые в финале одолели представителя Казахстана Андрея Голубева и Хьюго Ниса из Монако. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.