Хорват Марин Чилич во второй раз выиграл теннисный турнир в Петербурге

Марин Чилич после победы в финале турнира в Санкт-Петербурге. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Хорват Марин Чилич стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого чуть меньше одного миллиона долларов.
В финале
Для 33-летнего Чилича этот титул стал 20-м в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и вторым в Санкт-Петербурге. Ранее он побеждал в городе на Неве десять лет назад, в 2011 году.
В парном разряде первенствовали британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес, которые в финале одолели представителя Казахстана Андрея Голубева и Хьюго Ниса из Монако. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.