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24.10.2021 19:27
Рубрика: Спорт

Аслан Карацев выиграл турнир в Москве

Текст: Анна Козина
Вторая ракетка "ВТБ Кубка Кремля", 22-й номер мирового рейтинга россиянин Аслан Карацев одержал уверенную победу на традиционном московском турнире.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В финале Карацев встречался с представителем Хорватии Марином Чиличем. Тот занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге и получил шестой номер посева в Москве.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Карацева.

- Это очень значимый момент в моей карьере. Выиграть домашний турнир - особенное чувство. Я столько раз начинал здесь с квалификации, а теперь взял титул. Мечта сбылась, - отметил Аслан в интервью на корте.

Отметим, что хорватский теннисист является двукратным чемпионом московских соревнований. Он побеждал в Москве два года подряд - в 2014 и 2015 годах.

Карацев никогда раньше не проходил дальше второго круга на "Кубке Кремля". Но в этом сезоне в его карьере произошел прорыв. Он пробился в полуфинал своего дебютного турнира "Большого шлема", выиграл титул на турнире ATP 500 в Дубае и обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича у него на родине в Белграде.

Напомним, что чуть ранее прошел женский финал московского турнира. К сожалению, российская теннисистка, 44-я ракетка мира Екатерина Александрова в напряженной борьбе уступила в трехсетовом матче со счетом 6:4, 4:6, 5:7 15-й ракетке мира и девятой сеяной соревнований эстонке Анетт Контавейт.

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