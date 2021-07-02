"ПСЖ" может потратить на трансферы от 200 миллионов евро

"Пари Сен-Жермен" продолжает развивать недюжинную активность в этом летнем трансферном окне, формируя своего рода "сборную мира". Согласно информации французской газеты Le Parisien, боссы PSG оценили возможные закупки в этом сезоне в диапазоне от 200 до 250 миллионов евро.

Вице-чемпион Франции уже продемонстрировал свои амбиции, потратив 70 миллионов евро на трансфер из миланского "Интера" марокканского полузащитника Ахрафа Хакими. В ближайшее время к команде присоединится игрок голландской сборной Джорджинио Вейнальдум, чей контракт с "Ливерпулем" подошел к концу. Кроме того, в состав PSG ожидаются приезды голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, ставшего свободным агентом после окончания контракта с "Миланом" и центрального защитника Серхио Рамоса, оставшегося без клуба после ухода из "Реала". Приоритетной покупкой спортивный директор клуба Леонардо рассматривает трансфер Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Агент этого игрока сборной Франции гвинейского происхождения, который родился в пригороде Парижа, поддерживает дружеские отношения с Леонардо. Ключевым, как отмечает французское футбольное издание Maxifoot, остается вопрос о будущем нападающего PSG и сборной Франции Киллиана Мбаппе, который связан контрактом с клубом до июня 2022 года. Сам игрок, утверждают источники, не горит желанием продолжить карьеру в составе "парижан" и, скорее всего, в новом сезоне пополнит ряды "Реала".

Чтобы иметь такую ​​ликвидность, Париж также рассчитывает на разгрузку платежной ведомости футболистов и большие продажи в сумме 200 миллионов евро. Среди тех, кто может покинуть парижский клуб, отмечают источники, Тило Керер, Абду Диалло, Лейвин Курзава, Андер Эррера, Леандро Паредес, Идрисса Гуйе и Пабло Сарабия.