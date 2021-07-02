"Цирковой номер": Черчесов высказался о Салиховой и "Спартаке"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о своем возвращении на пост наставника "красно-белых".

"Вообще-то я не слежу, но когда тебе присылают про слова "через мой труп"… Мы же знакомы с ней, в вип-ложе с ней разговаривали. Оказывается, я ее любимого вратаря Плетикосу поменял на Джанаева. Во-первых, Плетикосу я привел. Во-вторых, при мне Плетикоса все матчи сыграл. Так что меня надо любить больше. А поменял его другой. Давайте футбол будет футболом, а цирковой номер остается цирковым номером", - сказал Черчесов.

Нынешний наставник сборной России руководил "красно-белыми" в 2007-2008 годах.