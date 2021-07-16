В Токио госпитализирован первый иностранный участник Олимпиады

За неделю до старта Олимпиады в Токио первый член иностранной делегации был госпитализирован с коронавирусом. По данным телеканала Asahi TV, им оказался представитель Нигерии. Мужчина в возрасте около 60 лет сразу после прилета в Токио сдал текст на коронавирус, который показал положительный результат.

Поскольку мужчина находится в возрасте и имеет хронические заболевания, было принято решение о его госпитализации.

Asahi TV по данным своих источников утверждает, что это первый случай, когда госпитализирован участник иностранной делегации Олимпиады-2020.

Тем временем сразу четыре оппозиционные партии страны требуют внеочередного созыва парламента, поскольку считают, что в стране принимаются недостаточные меры по борьбе с коронавирусом накануне Олимпийских и Паралимпийских игр.