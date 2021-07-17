"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии

Футбольный клуб "Краснодар" договорился о переходе колумбийского нападающего Джона Кордобы.

Как сообщает в Twitter журналист колумбийского телеканала Caracol Диего Руэда, стороны достигли соглашения о трансфере форварда из берлинской "Герты". Сумма отступных за игрока и на какой срок подписано соглашение, пока не уточняется.

28-летний Кордоба в минувшем сезоне забил семь мячей за "Герту". Ранее он выступал за "Кельн", "Майнц", "Гранаду" и "Эспальнол".

Всего в Бундеслиге Кордоба провел 119 игр и отметился 30 точными ударами.