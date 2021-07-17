"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта

Нападающий сборной Дании и "Барселоны" Мартин Брейтуэйт может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

По данным Sport.es, один из клубов РПЛ сделал предложение футболисту. При этом название клуба издание не приводит.

Сам футболист уже дал согласие на переход в другой клуб, а его трансферная стоимость составляет около 15 млн евро. При этом договор 30-летнего футболиста с каталонцами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что приобрести датского форварда готовы три английских клуба - "Вест Хэм", "Брайтон" и "Норвич", а также "Валенсия".

Брейтуэйт выступает за "Барселону" с февраля 2020 года, когда каталонцам было разрешено в виде исключения приобрести игрока из-за большого количества травм. За 42 матча он отметился 7 забитыми мячами. В составе датской сборной Брэтуэйт отличился 10 раз в 56 встречах.