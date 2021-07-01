Новости

Последняя группа чешских военнослужащих покинула Афганистан 03:36
В Беверли-Хилз могут снести дом, в котором живет Аль-Пачино 03:10
В Словакии летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет 02:39
"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб 02:12
Лионель Месси официально остался без клуба 02:02
Дома у аэропортов стало проще зарегистрировать 02:00
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 01:39
Новые тома Большой китайской энциклопедии на русском языке готовы к выходу 01:25
Роскомнадзор направил запрос об использовании VPN-сервисов предприятиями 01:15
Объемы строительства жилья выросли на 28,4% 30.06.2021
Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован 30.06.2021
Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 30.06.2021
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 30.06.2021
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 30.06.2021
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 30.06.2021
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 30.06.2021
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 30.06.2021
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 30.06.2021
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 30.06.2021
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 30.06.2021
В США назвали лучшего президента страны в истории 30.06.2021
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 30.06.2021
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 30.06.2021
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 30.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 02:12
Рубрика: Спорт

"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Andre Penner Фото: AP Photo/Andre Penner
Фото: AP Photo/Andre Penner

Столичный "Спартак" пошутил по поводу того, что лидер "Барселоны" Лионель Месси стал свободным агентом и теперь может бесплатно перейти в абсолютно любую команду. "Пришло время сделать шаг вперед. Пошли", - говорится в сообщении "красно-белых" на англоязычной версии Twitter клуба.

Фото: gettyimages
Лионель Месси признан лучшим игроком десятилетия

Напомним, что в полночь по московскому времени истек срок соглашения Месси с "Барселоной". Несмотря на это, руководство "сине-гранатовых" по-прежнему уверено в достижении договоренности с аргентинцем.

Сам Лионель находится сейчас в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. Если в ближайшие дни ничего не изменится, то 4 июля он проведет первый в карьере матч не в качестве игрока "Барселоны". Речь о четвертьфинальном поединке Копы против Эквадора.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси