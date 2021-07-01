"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

Столичный "Спартак" пошутил по поводу того, что лидер "Барселоны" Лионель Месси стал свободным агентом и теперь может бесплатно перейти в абсолютно любую команду. "Пришло время сделать шаг вперед. Пошли", - говорится в сообщении "красно-белых" на англоязычной версии Twitter клуба.

Напомним, что в полночь по московскому времени истек срок соглашения Месси с "Барселоной". Несмотря на это, руководство "сине-гранатовых" по-прежнему уверено в достижении договоренности с аргентинцем.

Сам Лионель находится сейчас в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. Если в ближайшие дни ничего не изменится, то 4 июля он проведет первый в карьере матч не в качестве игрока "Барселоны". Речь о четвертьфинальном поединке Копы против Эквадора.