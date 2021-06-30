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30.06.2021 23:19
Рубрика: Спорт

Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм"

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лондонский "Тоттенхэм", по ходу минувшего сезона уволивший именитого португальца Жозе Моуринью, определился с новым наставником. Им также стал специалист из Португалии Нуну Санту, хорошо знакомый поклонникам московского "Динамо", ворота которого он защищал в 2005-2006 годах и провел 11 матчей.

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Санту пришел в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона", который под его руководством завершил прошлый сезон на 13-й строчке. Новый клуб португальца сезон 2020/21 закончил на седьмом месте.

Контракт с 47-летним наставником подписан до 2023 года.

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