Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм", по ходу минувшего сезона уволивший именитого португальца Жозе Моуринью, определился с новым наставником. Им также стал специалист из Португалии Нуну Санту, хорошо знакомый поклонникам московского "Динамо", ворота которого он защищал в 2005-2006 годах и провел 11 матчей.

Санту пришел в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона", который под его руководством завершил прошлый сезон на 13-й строчке. Новый клуб португальца сезон 2020/21 закончил на седьмом месте.

Контракт с 47-летним наставником подписан до 2023 года.