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30.06.2021 23:31
Рубрика: Спорт

Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован

Текст: Михаил Хорошилов

Мужчину, напавшего на российского болельщика во время матча сборных Украины и Швеции на чемпионате Европы по футболу, уже арестовали. Об этом сообщил сам пострадавший.

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Инцидент произошел во время игры 1/8 финала плей-офф, которая состоялась во вторник в Дублине и завершилась победой сборной Украины (3:2) в дополнительное время. Денис Смоленский пришел на матч в символике сборной России в компании двух друзей, украинца и поляка, каждый из которых был облачен в атрибутику своей национальной команды.

Однако во время игры к россиянину, который находился на секторе с украинскими болельщиками и поддерживал сборную этой страны, подошли неизвестные в украинской символике и устроили потасовку, порвав Смоленскому футболку и нанеся ему несколько ударов.

"Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом", - заявил Смоленский RT.

По словам российского болельщика, он с друзьями "просто хотел поехать на футбол". "Провокации - нет, даже не планировали. Мы думали, что будет все нормально", - признался он.

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