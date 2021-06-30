Ловчев прокомментировал победу Украины над Швецией
Безусловно, главной темой для обсуждения стал выход в четвертьфинал сборной Украины, которая в напряженном поединке в дополнительное время переиграла Швецию - 2:1. На пути в полуфинал у команды Андрея Шевченко теперь сборная Англии.
Евгений Ловчев отметил, за счет чего украинцам удалось выиграть.
"Интересный матч получился. До игры соперники были равны. Но я отдавал предпочтение Украине, поскольку у них в составе есть Малиновский, Яремчук, Ярмоленко и, конечно, Зинченко. Он несколько игр был не так заметен, но в этом матче он - красавец", - сказал Ловчев.
Он также назвал самую скучную игру этой стадии.
"Встреча Англии и Германии и получилась неказистой. Моментов было немного, англичане победили 2:0, но сама игра получилась нудной и незрелищной", - считает он.
Нобель Арустамян признал, что в 1/8 финала все ожидали увидеть два суперпротивостояния, а получили невзрачный футбол.
"Все ждали две суперигры в 1/8 - Бельгия - Португалия и Англия - Германия. Это матчи, ради которых люди откладывали все дела. И они стали катастрофой как зрелище. И если португальцы в конце еще показали хоть что-то, то вчерашняя игра была хуже. С другой стороны вряд ли кто-то мог предположить, что игра Франция - Швейцария получится самой яркой. И испанцы с хорватами выдали суперигру", - считает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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