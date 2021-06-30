Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв шведов
Украина стала одной из команд, вышедших в плей-офф с третьего места в группе. Конечно, не обошлось без везения, но подопечные Андрея Шевченко впервые в истории попали в 1/8 Евро. Что касается шведов, то скандинавы стали вторыми в квартете, в котором также выступали Испания, Польша и Словакия.
Перед встречей в Глазго фаворитом считалась Швеция. У этой сборной больше опыта выступления в стадии выбывания крупных турниров, да и звезд в ее составе больше, чем у Украины. Но футболисты Янне Андерссона не сумели пройти дальше.
В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар Александра Зинченко шведы ответили голом Эмиля Форсберга. После перерыва шведы создали несколько моментов, но так и не реализовали их. Переломным моментом в этом противостоянии стало удаление Маркуса Даниэльсона в дополнительное время. Арбитр Даниэле Орсато сначала показал ему желтую карточку, однако, посмотрев видеоповтор, изменил свое решение и удалил Даниэльсона. Оставшись в меньшинстве, команда Андерссона прижалась к своим воротам и пропустила: на 121-й минуте отличился Артем Довбик.
В четвертьфинале 3 июля в Риме Украина встретится с Англией, которая в 1/8 финала обыграла Германию со счетом 2:0.
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