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29.06.2021 23:39
Рубрика: Спорт

Йоахим Лев объяснил поражение от Англии слабой реализацией

Текст: Артур Нанян

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев посетовал на слабую реализацию своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Англии (0:2).

Фото: EPA
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Прежде всего, Лев имел ввиду упущенный шанс Томаса Мюллера при счете 0:1, когда форвард "Баварии" вышел один на один с Джорданом Пикфордом и пробил мимо.

"Мы очень разочарованы. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты. У нас были две возможности - у Мюллера и Вернера. Нам не удалось забить, отсюда и результат. Все совершают ошибки. Тренер выбирает команду в меру своих знаний и на основе того, что он видит на тренировках. Конечно, оглядываясь назад, могу сказать, что можно было принять немного иные решения", - отметил Лев.

Матч с Англией стал последним для Лева у руля немецкой сборной. Он тренировал национальную команду с 2006 года. После победного чемпионата мира в 2014 году Германия ни разу не выходила в финал крупного турнира: на Евро-2016 Бундестим уступила французам в полуфинале, а на первенстве планеты-2018 не смогла выйти из группы. Новым рулевым Германии будет Ханс-Дитер Флик, ранее возглавлявший мюнхенскую "Баварию".

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