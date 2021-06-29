Карасев уже отработал два матча группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), а затем получил назначение на игру 1/8 финала Нидерланды - Чехия (0:2), которая стала для него самой сложной на турнире. Чешские медиа устроили истерику до начала встречи, мол, при судействе этого русского сборная Чехии оба раза проиграла, а еще при нем в еврокубках проигрывали чешские клубы. Но после матча чехи должны были сменить гнев на милость. На 55-й минуте Карасев взял на себя смелость удалить голландца Маттейса де Лигта за фол последней надежды, что стало ключевым моментом матча. И уже расстроенные голландцы устроили обструкцию российскому рефери. Но главное, что УЕФА ориентируется не на мнение болельщиков и журналистов, а профессионалов, которые оценивают работу Карасева очень высоко. В том числе и арбитр ФИФА Алексей Николаев, который для "РГ" прокомментировал и важнейшее решение Сергея в последнем матче, и в целом его работу на Евро.

Алексей Валерьевич, если подытоживать работу Карасева, для многих его высокий уровень стал неожиданностью. Вам это неудивительно?

Алексей Николаев: Я бы пока не подводил итог. Не исключено, что мы увидим Сергея еще и в следующей стадии плей-офф. У него действительно очень высокий уровень судейства. Но этот уровень нужно подтверждать из года в год. И не только в международных матчах, но и в российской Премьер-лиге. Если человека отбирают на такой крупный форум - это не просто так. Это результат большого труда, который проделал человек, обслуживая матчи, проходя сборы, испытания. Поэтому то, что сейчас показывает Карасев, надо воспринимать не как неожиданность, сюрприз, а как должное. Ему удаются эти матчи на европейском уровне.

Перед тем как выдать де Лигту красную карточку, Карасев обратился к видеоповтору. А была возможность разглядеть предпосылки для удаления сразу?

Алексей Николаев: На мой взгляд, эту карточку можно было увидеть. Если бы Сергей ее увидел, то соответствующим решением выписал бы себе билет на работу в плей-офф и дальше. Возможно, в том же Санкт-Петербурге 2 июля. Но в то же время ничего страшного не произошло. Главное, что в итоге было принято правильное решение. Если бы Карасев не заметил эту руку и продолжил игру, вот тогда была бы беда. И мы ни о каких перспективах не говорили бы вообще. А так получилось, что был зафиксирован фол, видеоарбитр просмотрел эпизод, оценил расположение игроков защищающейся команды, что в данной ситуации, возможно, было сложно сделать самому Сергею. Если бы Карасев сразу разглядел красную карточку, то открыл бы себе прямую дорогу в четвертьфинал. А вообще скажу, что все обсуждают момент, который обсуждения не стоит. Вот представьте, если бы такой момент случился в РПЛ. Все бы сейчас аплодировали тому, как отработал судья и как здорово разобрался в этой ситуации ВАР. Просто на чемпионате Европы кто будет судить дальше, а кто поедет домой, решают нюансы. Добавлю, что у Сергея есть небольшое преимущество: на Евро уже нет нашей сборной. Это может помочь ему пройти дальше по сетке.

Как считаете, удачная работа Карасева на Евро поднимет авторитет судей в РПЛ?

Алексей Николаев: Сборная России с турнира уже вылетела, а судейская бригада все еще работает. Не буду говорить, что уровень футбола у нас плохой, а уровень судей - хороший. Просто есть факт. Что касается изменений к лучшему, такие турниры, в принципе, направлены на то, чтобы после них появлялись некие хорошие моменты и в плане футбола, и в плане судейства. Мы видим, например, совершенно новую концепцию использования системы ВАР, которая применяется только при очевидных и явных ошибках. При том что у нас в РПЛ было много моментов, когда многие не понимали, почему ВАР здесь вмешивается, а здесь - нет. Для нас это непростой и больной вопрос. На Евро все понятно и очевидно. Надеюсь, понимание оптимального использования системы видеопомощи придет и к нам, а судейских скандалов станет меньше.