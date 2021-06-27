В УЕФА чихать не захотели
Ситуация с ковидом в Европе непростая, и в УЕФА решили вновь напомнить болельщикам о мерах безопасности. К делу подключили лучших игроков Старого Света. Со специальными обращениями к фанатам выступили Гарри Кейн (Англия), Дэвид Алаба (Австрия), Аксель Витсель (Бельгия), Ренату Саншеш (Португалия), Владимир Дарида (Чехия) и Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания).
В свою очередь, УЕФА принял ряд важных мер, чтобы турнир мог продолжаться.
Прежде всего любителей "спорта номер один" предупредили, что каждый владелец билета будет предупрежден о своем слоте входа на стадион и времени, когда необходимо пройти на арену. На это отводится 30 минут.
Зрителей просят активно использовать санитайзеры, а четкая напольная разметка помогает добраться до нужного места, не нарушая правил социального дистанцирования.
На некоторых аренах правила могут быть жестче, и болельщиков ждут экспресс-тесты на COVID-19, а также обязательное ношение защитной маски.
Одна из самых горячих тем на сегодня - вместимость арен, принимающих матчи плей-офф Евро-2020. Как сообщили в пресс-службе УЕФА, количество болельщиков в каждом городе будет устанавливаться исходя из ситуации с коронавирусом.
На сегодняшний день Санкт-Петербург и Баку подтвердили, что смогут принять 50% от полной вместимости. Копенгаген готов разместить 73,5% посетителей.
Будапешт ничего не боится и по-прежнему принимает 100% зрителей. В Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Риме и Севилье вместимость составляет от 25 до 45%.
Ну и, наконец, Лондон принял 21 500 болельщиков на первом матче 1/8 финала (Италия - Австрия). Ко второму матчу 1/8 финала (Англия - Германия) вместимость увеличится до 50%. К полуфиналам и финалу - до 75%.
Генеральный директор оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уверен, что четвертьфинал Евро-2020 в городе пройдет в плановом режиме.
"Уверен, что нас ждет очень яркий четвертьфинал. Мы испытывали определенное беспокойство в отношении отдельных элементов турнира, но оно не оправдалось. Абсолютно все в порядке, я призываю коллег не переживать и не прислушиваться к каким-то странным сообщениям, которые до нас долетают. У нас есть все заверения со стороны наших коллег из УЕФА в том, что конфигурация турнира не изменится и все будет так, как было запланировано.
На каком-то этапе кто-то кого-то неправильно понял, и это дало почву для слухов (об отмене матча в Петербурге из-за усиления противоэпидемических ограничений), но я вас уверяю, что все абсолютно по плану, мы готовимся к четвертьфиналу, никто ни у кого ничего не забирает и не меняет, тем более делать это довольно поздно", - сказал Сорокин в беседе с корреспондентом агентства ТАСС.
Напомним, что матч 1/4 финала чемпионата Европы состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. В нем сыграют победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания.
Отметим, что отдельно в УЕФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения обратились и к тем, кто смотрит футбол по телевизору:
"Все мы несем общую ответственность за то, чтобы снизить риск заболевания COVID-19. Мы хотим, чтобы футбол приносил вам радость, где бы вы его ни смотрели. Но надо делать это ответственно и соблюдать меры безопасности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала четкие советы, как защитить себя и других. Следуйте им:
- соблюдайте правила социального дистанцирования;
- носите маску;
- по возможности избегайте закрытых пространств, большого скопления людей и близких контактов;
- проветривайте помещения;
- мойте руки;
- кашляйте/чихайте в согнутый локоть или носовой платок.
Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
В рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Севилье сборная Бельгии играет с командой Португалии. "РГ" ведет текстовую трансляцию этой встречи. Победителя матча в четвертьфинале ждет Италия
Нидерланды проиграли Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы 21:02
Сборная Нидерландов проиграла чехам в 1/8 чемпионата Европы по футболу со счетом 0:2, выступая в меньшинстве: во втором тайме судья Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта
Сборная Италии побила рекорд мира по времени без пропущенных мячей 17:22
Сборная Италии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Роберто Манчини сломила сопротивление австрийцев - 2:1. Гол Саши Калайджича прервал сухую серию итальянской команды, которая насчитывала рекордные 1168 минут