Для болельщиков Евро-2020 - праздник, а для врачей - головная боль, ведь коронавирус никуда не делся. Фото: Reuters

Ситуация с ковидом в Европе непростая, и в УЕФА решили вновь напомнить болельщикам о мерах безопасности. К делу подключили лучших игроков Старого Света. Со специальными обращениями к фанатам выступили Гарри Кейн (Англия), Дэвид Алаба (Австрия), Аксель Витсель (Бельгия), Ренату Саншеш (Португалия), Владимир Дарида (Чехия) и Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания).

В свою очередь, УЕФА принял ряд важных мер, чтобы турнир мог продолжаться.

Прежде всего любителей "спорта номер один" предупредили, что каждый владелец билета будет предупрежден о своем слоте входа на стадион и времени, когда необходимо пройти на арену. На это отводится 30 минут.

Зрителей просят активно использовать санитайзеры, а четкая напольная разметка помогает добраться до нужного места, не нарушая правил социального дистанцирования.

Коронавирус не отступает, и в УЕФА выпустили специальные рекомендации для болельщиков, которые хотят посетить матчи Евро-2020

На некоторых аренах правила могут быть жестче, и болельщиков ждут экспресс-тесты на COVID-19, а также обязательное ношение защитной маски.

Одна из самых горячих тем на сегодня - вместимость арен, принимающих матчи плей-офф Евро-2020. Как сообщили в пресс-службе УЕФА, количество болельщиков в каждом городе будет устанавливаться исходя из ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день Санкт-Петербург и Баку подтвердили, что смогут принять 50% от полной вместимости. Копенгаген готов разместить 73,5% посетителей.

Будапешт ничего не боится и по-прежнему принимает 100% зрителей. В Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Риме и Севилье вместимость составляет от 25 до 45%.

Ну и, наконец, Лондон принял 21 500 болельщиков на первом матче 1/8 финала (Италия - Австрия). Ко второму матчу 1/8 финала (Англия - Германия) вместимость увеличится до 50%. К полуфиналам и финалу - до 75%.

Прямая речь

Генеральный директор оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уверен, что четвертьфинал Евро-2020 в городе пройдет в плановом режиме.

"Уверен, что нас ждет очень яркий четвертьфинал. Мы испытывали определенное беспокойство в отношении отдельных элементов турнира, но оно не оправдалось. Абсолютно все в порядке, я призываю коллег не переживать и не прислушиваться к каким-то странным сообщениям, которые до нас долетают. У нас есть все заверения со стороны наших коллег из УЕФА в том, что конфигурация турнира не изменится и все будет так, как было запланировано.

На каком-то этапе кто-то кого-то неправильно понял, и это дало почву для слухов (об отмене матча в Петербурге из-за усиления противоэпидемических ограничений), но я вас уверяю, что все абсолютно по плану, мы готовимся к четвертьфиналу, никто ни у кого ничего не забирает и не меняет, тем более делать это довольно поздно", - сказал Сорокин в беседе с корреспондентом агентства ТАСС.

Напомним, что матч 1/4 финала чемпионата Европы состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. В нем сыграют победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания.

Советы от ВОЗ

Отметим, что отдельно в УЕФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения обратились и к тем, кто смотрит футбол по телевизору:

"Все мы несем общую ответственность за то, чтобы снизить риск заболевания COVID-19. Мы хотим, чтобы футбол приносил вам радость, где бы вы его ни смотрели. Но надо делать это ответственно и соблюдать меры безопасности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала четкие советы, как защитить себя и других. Следуйте им:

- соблюдайте правила социального дистанцирования;

- носите маску;

- по возможности избегайте закрытых пространств, большого скопления людей и близких контактов;

- проветривайте помещения;

- мойте руки;

- кашляйте/чихайте в согнутый локоть или носовой платок.