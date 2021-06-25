Черчесов отчитается о своей работе на Евро 29 июня
В пятницу стала известна дата выступления главного тренера национальной команды по футболу Станислава Черчесова с отчетом о проделанной работе своего штаба . Это произойдет 29 июня на заседании технического комитета РФС, сообщает ТАСС.
Ранее работу тренерского штаба признали неудовлетворительной глава РФС Александр Дюков и министр спорта Олег Матыцин.
На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе, крупно проиграв Бельгии и Дании и обыграв Финляндию. После этого Черчесов не подал в отставку.
Его контракт рассчитан до чемпионата мира 2022 года.
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