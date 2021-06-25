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25.06.2021 19:18
Рубрика: Спорт

Черчесов отчитается о своей работе на Евро 29 июня

Текст: Максим Домчев
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

В пятницу стала известна дата выступления главного тренера национальной команды по футболу Станислава Черчесова с отчетом о проделанной работе своего штаба . Это произойдет 29 июня на заседании технического комитета РФС, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Ранее работу тренерского штаба признали неудовлетворительной глава РФС Александр Дюков и министр спорта Олег Матыцин.

На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе, крупно проиграв Бельгии и Дании и обыграв Финляндию. После этого Черчесов не подал в отставку.

Его контракт рассчитан до чемпионата мира 2022 года.

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