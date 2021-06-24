Почему сборная Россия хуже Украины. Отвечают Ловчев и Гамула

Основные темы программы:

Черчесов останется главным или для сборной найдут нового тренера?

Не слишком ли высокая зарплата у тренера сборной России (2,5 млн. евро), учитывая, что результаты у команды удручающие?

Какая команда была лучшей на групповом этапе?

Сборная Украины пробилась в плей-офф - чем она лучше России?

Судья Сергей Карасев отлично отработал два матча на Евро. Ему дадут еще одну игру?

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