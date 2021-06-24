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24.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Почему сборная Россия хуже Украины. Отвечают Ловчев и Гамула

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и знаменитый футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсуждают итоги группового этапа чемпионата Европы и будущее сборной России, которая на нем больше не сыграет.
Текст: Артем Локалов
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Основные темы программы:

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались

Черчесов останется главным или для сборной найдут нового тренера?

Не слишком ли высокая зарплата у тренера сборной России (2,5 млн. евро), учитывая, что результаты у команды удручающие?

Какая команда была лучшей на групповом этапе?

Сборная Украины пробилась в плей-офф - чем она лучше России?

Судья Сергей Карасев отлично отработал два матча на Евро. Ему дадут еще одну игру?

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