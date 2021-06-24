Почему сборная Россия хуже Украины. Отвечают Ловчев и Гамула
Основные темы программы:
Черчесов останется главным или для сборной найдут нового тренера?
Не слишком ли высокая зарплата у тренера сборной России (2,5 млн. евро), учитывая, что результаты у команды удручающие?
Какая команда была лучшей на групповом этапе?
Сборная Украины пробилась в плей-офф - чем она лучше России?
Судья Сергей Карасев отлично отработал два матча на Евро. Ему дадут еще одну игру?
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Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19
Первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в субботу, 26 июня. В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами. "РГ" публикует полное расписание оставшейся части турнира
Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11
Матчи третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете под литерой "F" Франция - Португалия в Будапеште и Германия - Венгрия в Мюнхене завершились с одинаковым счетом 2:2. Это позволило португальцам и немцам выйти в плей-офф вслед за французами
Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду 23.06.2021
Португалец Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2020 и повторил рекорд по голам за сборную. Теперь у него и у иранского бомбардира Али Даеи по 109 мячей, забитых за национальные команды
Испанские футболисты разгромили словаков и вышли в плей-офф Евро-2020 23.06.2021
Сборная Испании по футболу в Севилье разгромила команду Словакии со счетом 5:0 и вышла в плей-офф чемпионата Европы из группы E со второго места, тогда как словаки завершили борьбу за турнире. В 1/8 финала плей-офф "красная фурия" встретится со сборной Хорватии