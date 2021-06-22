Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались

Евгений Ловчев отметил, что сбылся его прогноз о том, что российская команда проиграет Дании и завершит борьбу на Евро-2020.

"Я вчера говорил, что это будет последняя игра для нашей сборной на турнире. А сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У наших игроков нет нужного уровня мастерства. Нам в группе попались хорошие, крепкие команды. Вот финны чуть слабее и мы их обыграли, а Бельгия и Дания - очень хорошие команды. Они играют в этот пресловутый европейский футбол, который в два раза быстрее нашего. И еще одно замечание нашим футболистам. Мяч всегда надо отдавать не к своим воротам, а к чужим. Да, сборная России провела лучший матч на турнире, но получила 1:4, потому что датчане играют на других скоростях", - сказал он

Ловчев считает, что нынешнее поколение игроков плохо подготовлено. Он отметил лишь Александра Головина, который выделялся на общем фоне.

"Да команда плохо подготовлена, у нас мало хороших игроков. Аршавина в этой команде и близко нет. Посмотрите, Джикия, Зобнин, например, они прибавили за последние два года? Нет. Тоже самое касается и остальных", - считает Ловчев.

Относительно смены главного тренера экс-игрок сборной СССР считает, что пока трудно говорить, продолжит ли работу Станислав Черчесов или нет.

Сергей Егоров отметил, что у сборной были все условия для подготовки, Черчесову и его штабу следует публично назвать, какие ошибки были допущены при подготовке.

"Сборной были обеспечены все условия. Мы на неделю раньше завершили чемпионат страны. Было время для физической подготовки, был сбор в Австрии, по которому есть вопрос у многих. И сейчас очень хочется услышать, что сделано не так. Многие из этих игроков на чемпионате мира 2018 года в плей-офф показали хорошую игру. И хочется задать вопросы главному тренеру, который после 1:4 сказал, что мы провели лучшую игру",- сказал он.