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22.06.2021 18:13
Рубрика: Спорт

Битва чемпионов

Экс-хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш верит в Португалию перед решающим матчем с Францией
Сегодня решится судьба путевок в плей-офф из группы, которую еще до старта Евро-2020 все эксперты считали самой звучной по именам. Борьбу за выход в плей-офф ведут Германия, Португалия и Венгрия, а Франция досрочно вышла в 1/8 финала благодаря поражению России от Дании и победе Бельгии над финнами в группе "А".
Текст: Артур Нанян
Надежды Португалии в матче против чемпионов мира из Франции связаны с лучшим бомбардиром Евро в истории Криштиану Роналду. Фото: Getty Images Надежды Португалии в матче против чемпионов мира из Франции связаны с лучшим бомбардиром Евро в истории Криштиану Роналду. Фото: Getty Images
Надежды Португалии в матче против чемпионов мира из Франции связаны с лучшим бомбардиром Евро в истории Криштиану Роналду. Фото: Getty Images

Напомним, что по регламенту четыре из шести сборных, занявших третьи места, выходят в плей-офф. Финляндия стала третьей в своей группе, набрав четыре очка, в то время как у Франции уже четыре балла в активе и она точно попадет в четверку сильнейших команд, которые расположились на третьей позиции.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images
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Перед последним туром в квартете "F" сложилась такая ситуация, что даже венгры могут побороться за участие в плей-офф. Правда, для этого мадьярам надо будет как минимум не уступить в Мюнхене Германии. К слову, судить эту встречу будет бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

После поражения от французов (0:1) в первом матче на Евро немцы сполна реабилитировались перед своими болельщиками, уверенно победив португальцев (4:2). Выходит, в случае победы над Венгрией бундестим гарантирует себе попадание в плей-офф вне зависимости от результата параллельной встречи.

Пожалуй, главная интрига сегодняшнего вечера - противостояние действующих чемпионов мира французов и чемпиона Европы Португалии. На данный момент "трехцветные" в лучшем положении: в активе подопечных Дидье Дешама четыре очка, а у Криштиану Роналду и компании на одно меньше.

- Мы все еще в игре и у нас есть шансы. Безусловно, мне не понравился матч с Германией. Они были лучше нас, постоянно создавали угрозу у наших ворот. Нам надо срочно исправлять ошибки и во всеоружии подойти к встрече с французами, - отметил рулевой португальской сборной Фернанду Сантуш.

Что касается "трехцветных", то игра команды Дидье Дешама на Евро-2020 оставляет двоякие впечатления. С одной стороны - Франция лидирует в группе, успела уже одолеть на выезде Германию, с другой - пока не чувствуется, что эта сборная набрала свою лучшую форму. Как знать, возможно, Дешам внесет определенные изменения и его подопечные вновь заблистают. В любом случае сегодняшний матч ответит на многие вопросы.

Перед матчем Португалии с Францией своим мнением об этой игре с "РГ" поделился экс-полузащитник португальской команды и "Локомотива", трехкратный обладатель Кубка России и чемпион России Мануэл Фернандеш.

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Следите за ходом турнира?

Мануэл Фернандеш: Посмотрел несколько игр: Португалии с Германией, Польши с Испанией и матч Уэльса с Турцией.

Многие говорят, что уровень Евро очень высокий. Согласны с таким мнением?

Фото: STUART FRANKLIN / POOL / AFP
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Мануэл Фернандеш: Здесь все индивидуально. Многие по-разному оценивают уровень того или иного турнира. Матчи проходят при высокой интенсивности, много борьбы. Вообще в футболе все большую роль начинает играть физика, он не такой привлекательный, как раньше. Но в целом Евро пока радует, хотя были розыгрыши и интереснее.

Кто фаворит?

Мануэл Фернандеш: Франция. Может, они играют не в самый эффектный футбол, но у них очень сильные исполнители на каждой позиции. Назову еще Италию. Вот мои два фаворита на Евро.

Что произошло с Португалией в матче с немцами?

Мануэл Фернандеш: Германия была лучше с первых минут. Португалия хоть и открыла счет, но немцы превосходили нас почти во всем. Сложно побеждать в таких встречах, когда ты большую часть времени думаешь об обороне. Хотя состав у нас был такой, что можно было чаще атаковать. Бернарду Силва, Жота, Криштиану, Бруну - они умеют создавать моменты и забивать. Но когда ты больше сосредоточен на защите, а против тебя такая команда, как Германия, есть риск поражения. Все могло сложиться иначе, однако немцы набрали три очка. Кстати, Германия и в первом матче смотрелась очень хорошо, просто у французов, как я уже сказал, есть Мбаппе, Погба, Гризманн, Бензема. Таких исполнителей ни у кого нет. Португалии нужно быть смелее, команда способна на большее.

Роналду продолжает бить рекорды. Не удивлены, что в таком возрасте он все еще в топе?

Мануэл Фернандеш: Никаких сюрпризов. Он и дальше будет бить рекорды.

Несмотря на три гола в двух матчах, некоторые эксперты критикуют Роналду. Почему так происходит?

Мануэл Фернандеш: Когда сборная выигрывает, Криштиану герой, когда уступает, начинается критика. Думаю, Роналду привык к тому, что к нему особый интерес, и нормально справляется с такими ситуациями. Однако футбол - все же не индивидуальный спорт. И я не согласен с тем, когда критикуют только одного игрока.

Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
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Сколько еще лет Роналду будет играть на таком уровне?

Мануэл Фернандеш: Сложно сказать. Ему сейчас 36, и он по-прежнему в порядке. Если Криштиану будет в такой же форме, сохранит амбиции, то 2-3 года еще точно поиграет. Может, и больше, зависит только от него. Здесь не стоит вопрос - в состоянии Роналду столько выступать или нет. Конечно, в состоянии. Вопрос в том, захочет ли он этого? Если да, то Криштиану еще будет блистать.

Где будем смотреть

23 июня, среда, Россия 1

22.00. Сборная Португалии - Сборная Франции. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

22.00. Сборная Германии - Сборная Венгрии. Прямая трансляция.

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