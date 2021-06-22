Италия готова провести финал Евро-2020 вместо Англии

В рамках совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Италии Марио Драги выступил с призывом перенести финал Евро-2020 с "Уэмбли" из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "дельта плюс".

На знаменитом британском стадионе должны пройти оба полуфинала чемпионата Европы, а затем и финальная игра 11 июля.

"Я постараюсь остановить проведение финала в стране, где пандемия растет столь быстрыми темпами", - подчеркнул Драги, когда его спросили, можно ли рассматривать Рим в качестве возможной замены.

"Пас", сделанный премьером, чей непререкаемый авторитет в Европе очевиден, мгновенно подхватила мэр Рима Вирджиния Раджи.

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал перенести финал Евро из Лондона, где распространяется новый штамм коронавируса

"Перенос финала Евро в Рим? Мы готовы. После успешного открытия Рим и Италия наглядно продемонстрировали, что они способны организовывать крупные спортивные мероприятия", - написала градоначальник на своей странице в соцсетях, напомнив также о трех успешно отыгранных в столице матчах между командами Италии, Турции, Швейцарии и Уэльса. Кроме того, 3 июля Риму будет также доверено проведение 1/4 финала Евро-2020.

В пользу Вечного города говорит и статистика.

По состоянию на 21 июня в Великобритании зарегистрировано свыше 10 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией, тогда как на Апеннинах в понедельник этот показатель остановился на отметке 495.

Реакция

После сообщений из Рима журналисты обратились за комментариями в пресс-службу УЕФА.

После некоторой паузы из Ньона пришла следующая информация.

"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не намерен переносить из Лондона полуфинальные и финальный матч чемпионата Европы, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Великобритании.

УЕФА, Футбольная ассоциация Англии и власти страны успешно работают в тесном сотрудничестве, чтобы провести полуфиналы и финал чемпионата Европы на стадионе "Уэмбли", и нет никаких планов менять место проведения этих игр", - приводит Рейтер заявление представителя УЕФА.

Ранее с предложением заменить "Уэмбли" выступили власти Венгрии, где на стадионе допустили максимальную, 100-процентную посещаемость.

Однако в ответ на это Футбольная ассоциация Англии совместно с властями решили допускать на решающие матчи турнира по 65 тысяч болельщиков.

Все любители футбола, которые планируют посетить "Уэмбли", обязаны иметь подтверждение проведения вакцинации либо же ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не менее чем за 72 часа до матча.

Увеличение с предыдущей цифры в 45 тысяч произошло в обмен на договоренность с УЕФА о том, что поединки не смогут посетить иностранные болельщики. Также на матч допустят 2500 VIP-персон без прохождения карантина.

Подготовил Михаил Щербань