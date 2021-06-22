Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам
Член комитета по этике РФС Андрей Созин предложил срочно что-то поменять в российском футболе после провала на Евро-2020.
Созин отметил, что проблемы есть и на клубном уровне, и в сборной. Он привел в пример неудачи в еврокубках, а также предложил срочно провести реформы.
"Вчера одна команда была лучше другой на голову - это позор? Я не считаю это позором. Надо просто что-то делать. Уходить от огромных зарплат, которые получают наши футболисты, это тоже поможет. Уходить на меньшее количество команд, чтобы была конкуренция", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Созин добавил, что извинения от игроков не имеют никакого смысла. "Они что, лучше станут играть, если мы их простим или не простим? Корень зла не во вчерашнем поражении, он глубже", - считает он.
В понедельник сборная России крупно проиграла Дании в заключительном матче группового раунда Евро-2020 - 1:4. В итоге команда Станислава Черчесова стала в группе лишь четвертой и лишилась шансов на выход в плей-офф.
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