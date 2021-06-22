Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
22.06.2021 12:17
Рубрика: Власть

Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко огорчена вылетом российской сборной с чемпионата Европы по футболу. Она считает, что политику в этом виде спорта надо в корне менять и делать упор на воспитание талантов, как это делается, например, в области балета.

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020

Отвечая на вопрос "Российской газеты" о впечатлениях от игры сборной России на Евро-2020, она сказала, что как страстная болельщица смотрела все матчи и очень огорчена результатами. По мнению спикера, команде не хватило мотивации. "Я не чувствовала воли к победе любой ценой, выиграть, добиться, победить", - отметила Матвиенко и добавила: "Или играйте, или не позорьтесь, вот правда".

По ее мнению, в России "футбольную политику надо менять" и делать упор не на закупку легионеров, а на воспитание своих талантов. Глава Совфеда привела в пример балетную школу хореографа и режиссера Бориса Эйфмана, который открыл собственный интернат для способных детей и готовит звезд балета с малых лет.

Матвиенко подчеркнула, что не относит себя к футбольным экспертам и высказывает личное мнение. А критика в адрес команды России не означает, что "надо отворачиваться от сборной и за нее не болеть". Глава Совфеда выразила надежду, что в следующем футбольном цикле команде Станислава Черчесова удастся добиться большего.

Новости чемпионата
Провал сборной на Евро: кто за это ответит? Обсуждают Ловчев и Егоров 11:08
Песков прокомментировал вылет российской сборной с Евро-2020 09:36
Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России 01:33
Далер Кузяев: Третий гол датчан похоронил наши надежды 00:47
Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 12:43

Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 12:43

Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и журналист Сергей Егоров подвели итоги выступления сборной России на Евро-2020. "Сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У наших игроков нет нужного уровня мастерства", - отметил Ловчев

Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 11:35

Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 11:35

Глава Минспорта Олег Матыцин, подводя итоги выступления сборной России на Евро-2020, отметил необходимость проведения реформ. "Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола", - отметил, в частности, он

С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором 10:31

С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором 10:31

Евро для нас позади. И остается ждать его интереснейшей, без россиян происходящей развязки. Станислав Черчесов играл с теми, с кем мог играть. А вот они играть не могли. Очень хотели, ложились костьми, выходили на поле, едва оправившись после травм. Но не хватало сборной одного, что называется простым словом - класс

Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу 01:50

Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу 01:50

Футболисты сборной России соблюдали план на игру в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом рассказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов после окончания встречи