Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко огорчена вылетом российской сборной с чемпионата Европы по футболу. Она считает, что политику в этом виде спорта надо в корне менять и делать упор на воспитание талантов, как это делается, например, в области балета.

Отвечая на вопрос "Российской газеты" о впечатлениях от игры сборной России на Евро-2020, она сказала, что как страстная болельщица смотрела все матчи и очень огорчена результатами. По мнению спикера, команде не хватило мотивации. "Я не чувствовала воли к победе любой ценой, выиграть, добиться, победить", - отметила Матвиенко и добавила: "Или играйте, или не позорьтесь, вот правда".

По ее мнению, в России "футбольную политику надо менять" и делать упор не на закупку легионеров, а на воспитание своих талантов. Глава Совфеда привела в пример балетную школу хореографа и режиссера Бориса Эйфмана, который открыл собственный интернат для способных детей и готовит звезд балета с малых лет.

Матвиенко подчеркнула, что не относит себя к футбольным экспертам и высказывает личное мнение. А критика в адрес команды России не означает, что "надо отворачиваться от сборной и за нее не болеть". Глава Совфеда выразила надежду, что в следующем футбольном цикле команде Станислава Черчесова удастся добиться большего.