Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу

Что сегодня не сложилось?

Станислав Черчесов: Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру выдерживался. Были моменты, чтобы повернуть сценарий матча. Но мы в свои моменты не забили, а первый полумомент соперника завершился голом. На второй тайм вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе. При счете 0:2, сделали замены, хотя еще при 0:1 замена была готова.

Получив второй мяч, мы перестроили игру. Отыграли один мяч, хотели и дальше. Но получили контратаку, выполняя свой штрафной. Мы прекрасно знаем, что они быстро выбегают, поэтому и игру так построили. Они и с бельгийцами так играли. Пропустили две контратаки и поплатились голами. А так, поблагодарил футболистов за игру, они были готовы к игре. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Надо все переоценить, переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы.

Чем эта команда отличается от той, что играла на ЧМ-2018 и какова ваша доля в этой неудаче?

Станислав Черчесов: Во-первых, не доля, а тренер всегда несет ответственность. Это неписанный закон. Разница в том, что там были одни игроки, здесь другие. Там более опытные, здесь менее опытные. Те игроки, которые у нас сейчас появились, они этот опыт набирают, который в дальнейшем поможет им, во-первых, на такие турниры попадать, а, во-вторых, хорошо на них выступать.

С чем связаны отдельные ошибки игроков, которые привели к пропущенным мячам?

Станислав Черчесов: Не хотелось бы говорить про игроков по отдельности. Все-таки мы команда, и команда неудачно сыграла. План на игру был, план выдерживался. К сожалению, не забили свои моменты. А соперник индивидуально сильно сыграл. Человек ударил с 20 метров и попал в "девятку". И естественно, ситуация поменялась.

На второй тайм вышли отыгрываться, подсказ определенный был, но второй гол, который созрел из ничего, оптимизма нам не добавил. Хотя уже перед вторым голом готовилась замена Соболева и Жемалетдинова. Но они все равно вышли. Мы, повторяю, отыграли один гол. Мы хотели дальше развивать эту ситуацию.

Они почувствовали неуверенность, но при нашем стандарте мы пропустили контратаку, а датчане в этом сильны. Я уже повторяюсь, но не хотелось бы останавливаться на отдельных игроках. Все-таки они сейчас переживают. Я их поблагодарил, напутствовал, чтобы те, кто уже был на таких турнирах, все проанализировали, а кто не был - прочувствовали его и сделали выводы. Хочется, чтобы вот этот первый опыт игрокам пригодился. Мы не только их тренировали, но дали им возможность быть игроками основного состава. Делали это не случайно. Скоро у нас отборочные матчи ЧМ, матч против Хорватии в сентябре. Надо делать боеспособную команду.

Каков процент тех игроков, на которых вы сможете положиться в матчах отбора ЧМ-2022?

Станислав Черчесов: Сложно говорить о процентном отношении. Нам надо подробно все проанализировать. Как мы видим, игрок может быть сильным, но не может себя реализовать. Большие турниры говорят, что надо быть не только хорошим игроком, но и сильной личностью. Надо понять, кто из игроков, которые с нами были, способен проявлять свои лучшие качества. Играть против клубов, которые ниже уровнем и дают тебе все делать и здесь - это две большие разницы. Игроки получили опыт, посмотрим, как ситуация будет развиваться.

Скажите слова поддержки российским болельщикам, которые вопреки всему добрались до стадиона…

Станислав Черчесов: Во-первых, атмосфера была очень хорошая, футбольная. Понятно, что болели против нас, но это никакой разницы не имеет. Что касается наших болельщиков, которые попали на игру, низкий им поклон. Они стояли за мной, у нас был даже контакт: мы общались во время матча. Я их поддерживал, они нас. Я их руками подбадривал. Тех, кого удалось поблагодарить, мы поблагодарили. А у тех, с кем не удалось пересечься взглядом или словами, мы просим прощения.

Команда всем передает большой привет, вы большие молодцы, что добрались. Абсолютно понятно, что в какой-то степени фэйр-плей был нарушен. Но в разных странах пандемийная ситуация разная. С датчанами у нас проблем нет, но, конечно, хотелось, чтобы нас тоже поддерживали. Никаких оправдания для нас быть не может, мы сделали все, что могли, но игра так сложилась.