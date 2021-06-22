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22.06.2021 01:33
Рубрика: Спорт

Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России

Текст: Максим Домчев

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным и рассказал о судьбе тренерского штаба.
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании и заняла четвертое место в группе, потеряв шансы на выход в плей-офф. Этот результат глава РФС признал неудовлетворительным.

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно" , - приводит слова Дюкова РИА Новости.

В тоже время глава РФС поблагодарил за поддержку болельщиков.

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