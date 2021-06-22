Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным и рассказал о судьбе тренерского штаба.
Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании и заняла четвертое место в группе, потеряв шансы на выход в плей-офф. Этот результат глава РФС признал неудовлетворительным.
"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно" , - приводит слова Дюкова РИА Новости.
В тоже время глава РФС поблагодарил за поддержку болельщиков.
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