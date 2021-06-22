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22.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Провал сборной на Евро: кто за это ответит? Обсуждают Ловчев и Егоров

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и журналист, автор YouTube-канала "Футбольный Биги" Сергей Егоров в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсуждают матч Россия - Дания и вылет нашей команды с чемпионата Европы.
Текст: Артем Локалов
Фото: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images

Вот основные темы программы:

Почему сборная России оказалась одной из худших на Евро?

Почему главный тренер не подал в отставку?

Что ждет сборную с этим тренером?

Какие изменения нужны нашему футболу?

Подписывайтесь и смотрите, как идет "Игра головой" на RG.RU! Стартуем в 11.00 (мск).

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