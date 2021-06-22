Провал сборной на Евро: кто за это ответит? Обсуждают Ловчев и Егоров
Вот основные темы программы:
Почему сборная России оказалась одной из худших на Евро?
Почему главный тренер не подал в отставку?
Что ждет сборную с этим тренером?
Какие изменения нужны нашему футболу?
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Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу 01:50
Футболисты сборной России соблюдали план на игру в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом рассказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов после окончания встречи
Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020 00:27
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал крупное поражение от датчан в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020. "Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение", - сказал футболист
Сборная России разгромно проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020 21.06.2021
Сборная России не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы. В решающем матче команда Станислава Черчесова разгромно уступила в гостях датчанам - 1:4. Единственный мяч россияне провели с пенальти при счете 0:2
Украина проиграла Австрии и стала третьей в группе на Евро-2020 21.06.2021
Сборная Украины проиграла команде Австрии в заключительном туре группового раунда Евро-2020 со счетом 0:1. Австрийцы заняли второе место, а судьба подопечных Андрея Шевченко зависит от результатов остальных матчей в группах