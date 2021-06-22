Провал сборной на Евро: кто за это ответит? Обсуждают Ловчев и Егоров

Вот основные темы программы:

Почему сборная России оказалась одной из худших на Евро?

Почему главный тренер не подал в отставку?

Что ждет сборную с этим тренером?

Какие изменения нужны нашему футболу?

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