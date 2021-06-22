Далер Кузяев: Третий гол датчан похоронил наши надежды
Были ли сегодня шансы зацепиться за игру?
Далер Кузяев: Я считаю, в первом тайме были неплохие подходы, создали два хороших момента. Но на таком уровне нельзя ошибаться, надо забивать. Да, была возможность вернуться в игру, но третий гол похоронил наши надежды.
Почему не удалось перестроиться после того, как один мяч отыграли? Получилось, что, наоборот, прижались к своим воротам…
Далер Кузяев: Не знаю, почему так случилось. Пришлось раскрываться, атаковать. [Датчане] нашли у нас ошибки.
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