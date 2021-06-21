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21.06.2021 20:57
Рубрика: Спорт

Украина проиграла Австрии и стала третьей в группе на Евро-2020

Сборная Украины проиграла команде Австрии в заключительном туре группового раунда Евро-2020 со счетом 0:1. Австрийцы заняли второе место, а судьба подопечных Андрея Шевченко зависит от результатов остальных матчей в группах.
Текст: Максим Домчев

В заключительном матче группы С в Бухаресте лицом к лицу сошлись конкуренты в борьбе за второе место - команды Украины и Австрии. Обе команды уступили Нидерландам и обыграли Северную Македонию, набрав по три очка. И справедливо, что путевку в четвертьфинал они разыграли в очном противостоянии.

Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images
Украина - Австрия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

Украина на этом турнире не показывала целостной игры. Яркий отрезок против Нидерландов, хороший первый тайм с македонцами - это все, чем может похвастаться команда Андрея Шевченко. Австрийцы, впрочем, тоже не демонстрировали фееричного футбола, играя в свою игру. Но по дополнительным показателям Украина все же опережала соперников, и ничья эту команду вполне устраивала.

Сборная Австрии в начале первого тайма захватила преимущество. Украинские футболисты пытались навязать сопернику контригру, но особо в этом не преуспели. Австрийцы же постепенно нагнетали угрозу у ворот Георгия Бущана, и после очередного углового Кристоф Баумгартнер опередил оппонента и переправил мяч в сетку.

Вскоре автор забитого мяча был заменен - он столкнулся с соперником и не смог продолжить встречу. Австрийцы продолжили опасно атаковать. И два опасных момента упустил Марко Арнаутович. Еще пару раз выручил Бущан.

После перерыва команде Шевченко удалось заиграть активнее. Им удалось создать несколько моментов у чужих ворот, но при этом все же ошибки в обороне украинцы продолжали совершать. Но этого оказалось недостаточно - Австрия выиграла и вышла в плей-0фф впервые в своей истории.

В другом матче Нидерланды разгромили Северную Македонию - 3:0. На счету голландцев 9 очков и первое место в группе.

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