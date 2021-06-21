Как болельщики Дании готовятся к игре с Россией

В Копенгагене есть фан-зона, она располагается на площади Офелии. Но датчанам, кажется, она не очень-то и нужна. Все самое интересное за несколько часов до матча происходило в гавани Нюхавн, улице-визитке Копенгагена.
Фернандес и Дзюба сыграют с первых минут против Дании 21:00
Тренерские штабы сборных России и Дании назвали стартовые составы на матч этих команд в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Станислав Черчесов с первых минут выпустит Марио Фернандеса. Место в атаке займет Артем Дзюба
Украина проиграла Австрии и стала третьей в группе на Евро-2020 20:57
Сборная Украины проиграла команде Австрии в заключительном туре группового раунда Евро-2020 со счетом 0:1. Австрийцы заняли второе место, а судьба подопечных Андрея Шевченко зависит от результатов остальных матчей в группах
Досмотры, ПЦР, билеты втридорога: как россияне добирались на игру с Данией 18:44
Как известно, российские болельщики не смогут поддержать свою сборную в сегодняшнем матче против Дании, который пройдет в Копенгагене. И все-таки некоторые нашли способ пробраться в Данию. Корреспондент "РГ" поговорил с нашими болельщиками, которых встретил на улицах города