В понедельник сборные Украины и Австрии сыграют в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы. Игра соперников по группе "C" пройдет в Бухаресте на стадионе "Националь".

Подопечные Андрея Шевченко набрали три балла после двух матчей благодаря победе над сборной Северной Македонии и располагаются на второй строчке в квартете. Несмотря на успех в предыдущем матче, украинцы выглядели слабее, чем во встрече против Нидерландов, в которой они проявили невероятную волю к победе (2:3).

Австрия тем временем находится на третьем месте тоже с тремя набранными очками. Команда одолела Северную Македонии - 3:1, а дальше потерпела разгром от голландцев - 0:2.

Что касается шансов на выход в плей-офф, то по результатам сегодняшнего матча станет понятно, кто прорвется в следующую стадию Евро со второго места, а кто - с третьего. Отметим, что наилучший расклад для сборных - это ничья, которая стопроцентно подарит им путевку в плей-офф, а вот если кто-то проиграет, то надо будет оценивать результаты в других группах.

Очевидного фаворита в этой встрече нет. Об этом говорит и история противостояний. Команды встречались между собой дважды в товарищеских матчах. В 2011 году победу праздновали украинцы - 2:1, а год спустя австрийцы - 3:2.

Матч Украина - Австрия начнется 21 июня в 19:00. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на RG.RU!