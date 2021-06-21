Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания

Роман Гутцайт будет прокомментирует встречу Россия - Дария в прямом эфире на Первом канале из Копенгагена.

Роман комментировал и предыдущую игру сборной России - с Финляндией (1:0) из Санкт-Петербурга.

Начало сегодняшней трансляции на Первом в 21.45 (мск).

Напомним, что сборная России должна побеждать датчан, чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала.