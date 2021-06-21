Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания
Роман Гутцайт будет прокомментирует встречу Россия - Дария в прямом эфире на Первом канале из Копенгагена.
Роман комментировал и предыдущую игру сборной России - с Финляндией (1:0) из Санкт-Петербурга.
Начало сегодняшней трансляции на Первом в 21.45 (мск).
Напомним, что сборная России должна побеждать датчан, чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала.
Сборная Италии победила во всех трех матчах в группе 17:54
Сборная Италии подтвердила статус одного из фаворитов Евро-2020: "Скуадра адзурра" выиграла все три матча на групповом этапе с разницей мячей 7-0. В соперниках у нее были Турция, Швейцария и Уэльс
Чем жила столица Дании накануне решающей игры с Россией 14:24
Сборная России сегодня проведет против датчан один из важнейших для себя матчей за последнее время. На кону - выход в плей-офф чемпионата Европы. Корреспондент "РГ" посмотрел, чем жила столица Дании накануне игры
Сборная России сыграет с Данией: ориентировочные составы, история встреч 12:34
Свой последний матч на групповом этапе чемпионата Европы сборная России проведет против Дании. На кону - выход в 1/8 финала турнира. "РГ" рассказывает об истории противостояния соперников, ориентировочных составах на игру