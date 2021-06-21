Ловчев и Моссаковский - о самом страшном для сборной России в матче с Данией

Вот основные темы программы:

- Сборной РФ достаточно сыграть вничью для выхода из группы, датчанам необходима победа. Можно ли назвать такой расклад плюсом для россиян?

- За нашу команду наверняка сыграет Федор Кудряшов, который восстановился после травмы, и Марио Фернандес, получивший повреждение в игре с финнами. Каким будет наш состав?

- Правительство Дании решило не пускать болельщиков из России на матч в Копенгаген. Как к этому относятся эксперты?

- "Если не можешь обыграть команду из России, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше", - говорят игроки сборной Дании. Кажется, они ни во что не ставят российскую сборную. Это правда?

Какие прогнозы на матч дадут Ловчев и Моссаковский? Включайте трансляцию в 11.00 (мск).