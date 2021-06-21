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21.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Ловчев и Моссаковский - о самом страшном для сборной России в матче с Данией

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсудят матч Дания - Россия. Он состоится сегодня в 22:00 в Копенгагене.
Текст: Артем Локалов
Игроки сборной России на тренировке. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игроки сборной России на тренировке. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Игроки сборной России на тренировке. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вот основные темы программы:

- Сборной РФ достаточно сыграть вничью для выхода из группы, датчанам необходима победа. Можно ли назвать такой расклад плюсом для россиян?

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
Черчесов: Кто будет играть с Данией и зачем - объявим игрокам завтра

- За нашу команду наверняка сыграет Федор Кудряшов, который восстановился после травмы, и Марио Фернандес, получивший повреждение в игре с финнами. Каким будет наш состав?

- Правительство Дании решило не пускать болельщиков из России на матч в Копенгаген. Как к этому относятся эксперты?

- "Если не можешь обыграть команду из России, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше", - говорят игроки сборной Дании. Кажется, они ни во что не ставят российскую сборную. Это правда?

Какие прогнозы на матч дадут Ловчев и Моссаковский? Включайте трансляцию в 11.00 (мск).

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Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:43
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