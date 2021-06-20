Черчесов: Кто будет играть с Данией и зачем - объявим игрокам завтра

Зато мы узнали, как Станислав Саламович говорит по-английски. "Может, у иностранных журналистов есть вопросы?" - спрашивал модератора главный тренер российской сборной на языке Шекспира" Но в целом Черчесов был спокоен и терпелив.

Станислав Черчесов: Мы провели подготовку в плановом режиме. После матча с финнами кто-то больше восстанавливался, кто не играл, тот тренировался. И свою игру с финнами разобрали, и соперника. Никаких новшеств с нашей стороны не было. Все как обычно.

Главный тренер датчан и вратарь датской команды Каспер Шмейхель очень лестно отзывались о нашей команде. Как думаете, это реальное уважение или тактический ход?

Станислав Черчесов: Давайте будем верить вам на слово. Я интервью не слышал, какой интонацией было сказано, что точно имелось в виду. Но, в конце концов, мы на большом турнире, просто так ни одна команда сюда не пробилась. Есть уважение, и это нормальное явление. Мы точно так же относились, к примеру, к финнам. Так что это нормальный тренерский ответ. Одни игроки сказали так, другие - по-другому. Мы настраиваемся на игру сами, не слушая соперника.

У вас было на день больше для подготовки. А еще сборную России устроит ничья. Как считаете, все это дает нам хоть какое-то преимущество? И еще, другой игрок датчан Юсуф Поульсен сказал, что если Россию не обыгрывать, то кого еще. И это пример как раз неуважения. Как считаете, это может добавить нашей команде мотивации?

Станислав Черчесов: Да, у нас был на один день больше для подготовки. Важно, как им воспользоваться. А математикой мы не занимаемся, есть конкретный матч, который надо на максимуме отыграть. А комментировать то, что сказал игрок соперника, бессмысленно.

Прокомментируйте состояние Марио Фернандеса. Определились, кто завтра будет на воротах? Матвей Сафонов?

Станислав Черчесов: Все тренировались. Кто-то больше. Кто-то меньше. Понятно, после двух матчей есть вопросы по состоянию тех или иных футболистов. У одного - из-за травмы, которую вы видели, у другого - по другим причинам. Сегодня у нас есть вечер, завтра - практически целый день, медицина скажет, кто в каком состоянии. Сегодня на тренировочном поле были все. Но есть вопросы, которые к вечеру должны быть закрыты. А кто играет, зачем играет, будет объявлено игрокам завтра.

Какое впечатление произвела на вас Дания на этом турнире?

Станислав Черчесов: У каждой команды есть плюсы и минусы, плюсы надо нивелировать а минусами воспользоваться. На это настраиваем команду. Если брать их игру с Бельгией, то были два разных тайма: в первом тайме датчане доминировали, во втором Бельгия стала похожа на себя. Думаем, что нас ждет непростой матч. Готовимся.

Как относитесь к тому, что российские болельщики не смогут поддержать нашу команду в Копенгагене из-за антиковидных ограничений?

Станислав Черчесов: Естественно, жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо. Но в мире все неоднозначно. Ситуация в Дании не позволяет им приехать. Мы посодействовать, увы, не можем. Жалко, что болельщиков не будет, но они будут смотреть по телевизору, поэтому наша задача сделать так, чтобы их порадовать.