Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020

После поражения в дебюте турнира от французов (0:1), Германия не имела права еще на одну ошибку. Тем не менее, в сегодняшнем матче именно Бундестим пропустила первой: уже 15-й минуте счет открыл Криштиану Роналду. Нападающий "Ювентуса" стал первым игроком в истории Евро, забившим три и более мяча в трех разных розыгрышах Евро.

Несмотря на подвиги Роналду, португальцы ушли на перерыв в роли уступающих: автоголами отметились Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру. В начале второй половины Германия развила преимущество благодаря голам Кая Хаверца и Робина Гозенса. Действующие чемпионы Европы ответили на это личным точным ударом Диого Жоты. Как итог - 4:2 в пользу немцев в самом результативном на данный момент поединке Евро-2020.

Напомним, что чуть ранее в рамках группы "F" сыграли Венгрия и Франция. Матч завершился боевой ничьей 1:1. На данный момент в этом квартете с четырьмя очками лидируют французы, далее идут немцы и португальцы (по три очка) и Венгрия (одно очко). В последнем туре в среду 23 июня Португалия встретится с Францией, а Германия в Мюнхене примет венгров.