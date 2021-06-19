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19.06.2021 18:08
Рубрика: Спорт

Франция не смогла обыграть Венгрию в матче Евро-2020

Сборная Франции не сумела обыграть команду Венгрии во втором матче группового раунда чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась вничью - 1:1.
Текст: Максим Домчев

Матч между этими командами проходил на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Встреча проходила на переполненном стадионе, большая часть которого поддерживала своих.

Фото: Anton Vaganov - Pool/Getty Images
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Французы в первом тайме больше владели мячом, чаще били по воротам, но открыть счет так и не сумели. А хозяева уже в компенсированное время поразили ворота Уго Льориса. Автором забитого мяча стал защитник Аттила Фиола, для которого этот гол стал вторым в карьере за национальную команду.

В первом тайме венгры лишились своего капитана Адама Салаи. Игрок потерял сознание, но после помощи врачей смог прийти в себя и покинуть поле. В итоге на 26-й минуте он был заменен.

После перерыва французы ринулись сравнивать счет, но до поры до времени оборона венгров и их вратарь Петер Гулачи отбивались. Впрочем, на 66-й минуте Антуан Гризманн все же смог нанести разящий удар - 1:1.

В итоге до финального свистка счет так и не изменился. Франция после двух туров набрала 4 очка и пока лидирует в группе. У Венгрии - 1 очко. Позже в этой группе сыграют Германия и Португалия.

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