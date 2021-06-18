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18.06.2021 22:37
Рубрика: Спорт

Все в оранжевом цвете

Сборная Нидерландов досрочно вышла в плей-офф с первого места в группе "С"
Вслед за Италией и Бельгией путевку в плей-офф чемпионата Европы завоевала и сборная Нидерландов, досрочно заняв первое место в группе "С". Это стало ясно после того, как голландцы довольно уверенно справились с Австрией - 2:0, одержав свою уже вторую победу на турнире.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 133(84841)

Пожалуй, ни одна топ-команда не соскучилась по крупным форумам так, как сборная Нидерландов. "Бронза" чемпионата мира-2014 оказалась лебединой песней поколения Роббена, Ван Перси и других, за которой наступил длительный и весьма болезненный спад. В итоге "оранжевые" не сумели отобраться ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018. Вернуться на большую европейскую арену Нидерланды смогли только сейчас.

Фото: Robert Ghement - Pool/Getty Images
Украина обыграла Северную Македонию, команды не реализовали два пенальти

Мы привыкли, что голландская команда пестрит звездами, но о нынешнем созыве такого не скажешь. Он все еще на перспективу. На общем фоне по раскрученности выделяются разве что форвард Мемфис Депай, который пока не сумел проявить себя на уровне топ-клуба и хавбек "Барселоны" Френки де Йонг, который только начинает раскрывать свой огромный потенциал.

Самое звучное имя в этой сборной Нидерландов у ее наставника, знаменитого Франка де Бура, которого можно назвать проводником славных традиций прошлого. И он же - едва ли не самый критикуемый персонаж в этой команде. Все дело в том, что де Бур осмелился отойти от классической схемы 4-3-3, по которой в Нидерландах играют все, начиная с детско-юношеского уровня. Вместо этого де Бур перешел на тактику 3-5-2 с тремя центральными защитниками. В товарищеских матчах перед Евро-2020 Нидерланды, игравшие по этой схеме, выглядели неубедительно, что вызвало бурную реакцию в стране. Болельщики даже заказали самолет, который во время последней тренировки голландцев перед турниром пролетел в небе с баннером "Франк, просто 4-3-3".

При этом любопытно, что на успешном ЧМ-2014 главный тренер Нидерландов Луи ван Гал использовал схему именно с тремя защитниками. Не стал от нее отказываться и де Бур. И пока она приносит результат. Очень стильно обыграны украинцы (3:2) и австрийцы. Плюс зажигаются новые звезды. Например, крайний защитник Дензел Думфрис, забивший в двух матчах два гола. До этого за сборную он не забивал ни разу.

Прежде чем пробиться на Евро-2020 сборная Нидерландов пропустила два крупных турнира Евро-2016 и ЧМ-2018

"На турнире нужно освоиться, - сказал Франк де Бур после победы над австрийцами. Это касается и единения, превращения в команду. Это касается и освоения системы игры. Мы обсуждаем, что хорошо, а в чем еще можно прибавить". Пока у сборной Голландии все получается.

Что касается дальнейших раскладов в группе "С", на второе место в квартете претендуют сборные Украины и Австрии, которые проведут очную встречу в последнем туре.

Победа гарантирует и тем, и другим выход в плей-офф. Ничья выгодна украинцам. По количеству очков они сравняются с австрийцами, одинаковая у команд будет и разница забитых и пропущенных мячей. А вот по количеству голов "жовто-блакитные" превзойдут Австрию. Поражение оставит Украину на третьей строчке с минимальными шансами на выход в следующую стадию.

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