Кузяев ответил на слова Бузовой об игре сборной России
Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев рассказал о подготовке к матчу против Дании и прокомментировал слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Кузяев признался, что не знает о чем именно говорила Бузова, которая в эфире канала "Матч ТВ" обратилась к футболистам сборной России с призывом больше атаковать после поражения от Бельгии.
"Знаю лишь, что Бузова говорила в поддержку сборной. Для нашей команды это не имеет значения. Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит и нам все равно, что говорят люди, сторонние от футбола", - цитирует Кузяева "Чемпионат".
Игрок уверен, что в предстоящем матче против Дании не следует отсиживаться в обороне. Сборная России способна показывать агрессивный футбол, считает Кузяев.
"Уверен, что с первых минут будет сумасшедший прессинг, они будут стараться владеть мячом. Но мы готовы к этому: наигрываем свою тактику и комбинации. Мы готовы дать отпор Дании", - сказал он.
Матч между сборными России и Дании пройдет в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени. У датчан после двух туров ни одного очка, сборная России с тремя баллами занимает второе место.
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