Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

Что же могло смутить функционеров из УЕФА? Речь об антиковидных правилах въезда на территорию Великобритании, которые по-прежнему остаются довольно жесткими. В частности, по прибытии гости из определенных стран должны в обязательном порядке проходить 10-дневный карантин. УЕФА якобы настаивает на том, чтобы это правило не применялось к 2500 официальных лиц, которые прибудут в Лондон. Иначе возможно повторение ситуации трехнедельной давности, когда Англия претендовала на проведение финала Лиги чемпионов, но по тем же причинам уступила это право Португалии. Сейчас, как утверждает The Times, конкурентом Лондона оказался Будапешт. Стадион "Ференц Пушкаш" и так является единственной ареной Евро-2020 с полной заполняемостью, плюс на следующей неделе Венгрия отменяет ограничения на въезд для гостей из стран Шенгенской зоны.

УЕФА информацию британских СМИ пока осторожно опровергает.

"В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне", - говорится в сообщении организации.