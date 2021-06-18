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18.06.2021 22:53
Рубрика: Спорт

Туда, где аншлаг

Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт
УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Такую информацию опубликовало британское издание The Times. Напомним, именно на легендарном лондонском "Уэмбли" изначально планировалось провести обе полуфинальные игры и финал. Под решающие матчи рассматривается даже возможность увеличения посещаемости стадиона. На данный момент 90-тысячная арена может заполняться лишь на 25 процентов.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 133(84841)
В СМИ пишут, что лондонский "Уэмбли" может остаться без финала. УЕФА эту информацию пока опровергает. Фото: REUTERS В СМИ пишут, что лондонский "Уэмбли" может остаться без финала. УЕФА эту информацию пока опровергает. Фото: REUTERS
В СМИ пишут, что лондонский "Уэмбли" может остаться без финала. УЕФА эту информацию пока опровергает. Фото: REUTERS

Что же могло смутить функционеров из УЕФА? Речь об антиковидных правилах въезда на территорию Великобритании, которые по-прежнему остаются довольно жесткими. В частности, по прибытии гости из определенных стран должны в обязательном порядке проходить 10-дневный карантин. УЕФА якобы настаивает на том, чтобы это правило не применялось к 2500 официальных лиц, которые прибудут в Лондон. Иначе возможно повторение ситуации трехнедельной давности, когда Англия претендовала на проведение финала Лиги чемпионов, но по тем же причинам уступила это право Португалии. Сейчас, как утверждает The Times, конкурентом Лондона оказался Будапешт. Стадион "Ференц Пушкаш" и так является единственной ареной Евро-2020 с полной заполняемостью, плюс на следующей неделе Венгрия отменяет ограничения на въезд для гостей из стран Шенгенской зоны.

Фото: REUTERS
В субботу болельщиков ждет суперматч между Германией и Португалией

УЕФА информацию британских СМИ пока осторожно опровергает.

"В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне", - говорится в сообщении организации.

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