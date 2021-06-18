В субботу болельщиков ждет суперматч между Германией и Португалией

Напомним, что на старте турнира сборная Португалии разгромила Венгрию - 3:0 благодаря трем голам в концовке матча, два из которых забил Криштиану Роналду. Один из лучших игроков мира установил сразу несколько рекордов. Во-первых, нынешний турнир для Роналду пятый по счету, а в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы Криштиану обогнал самого Мишеля Платини. Сейчас на счету звезды сборной Португалии 11 забитых мячей, и на достигнутом он останавливаться не собирается, о чем заявил журналистам:

- Мы понимаем, что вторая победа выведет нас в плей-офф, и поэтому вся команда напряженно работает. Мои личные достижения - ничто без результата сборной. Главное, идти по турниру без сбоев и показывать тот футбол, в который мы умеем играть. Я верю, что сборная Португалии может пройти очень далеко. Мы не боимся никого.

Поддержал своего лидера и главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

- Иметь в запасе три очка всегда хорошо, но это турнир, который продолжается. Впереди у нас два важнейших матча. Любая ошибка может стоить очень дорого, поэтому постараемся играть с полной концентрацией.

Что касается немцев, то они в своем стартовом поединке уступили французам - 0:1. Антигероем матча стал защитник бундестим Матс Хуммельс, который поразил ворота Мануэля Нойера.

Хуммельс и вся команда Германии подверглась оглушительной критике, что нисколько не смутило Йоахима Лева:

- Мы признаем, что разочаровали многих, но сейчас в команде сумасшедший настрой. Мы полны уверенности, что сможем изменить текущее положение дел. Если проявим больше усердия в атаке, сможем обыграть Португалию. Если не получилось победить чемпионов мира, то постараемся выиграть у чемпионов Европы. Амбиции и настрой команды остаются образцовыми, это самое главное.

Йоахим Лев: Если не получилось обыграть чемпионов мира, то постараемся выиграть у чемпионов Европы

Что касается статистики, то немецкая и португальская команды встречались между собой 18 раз. Германия выигрывала десять раз, а вот "европейские бразильцы" всего лишь три.

Последний на сегодня матч состоялся на групповом этапе ЧМ-2014 в Бразилии. На пути к чемпионскому титулу Германия победила в Салвадоре со счетом 4:0. Томас Мюллер сделал хет-трик, еще один мяч забил Матс Хуммельс. У Португалии на 37-й минуте Пепе получил красную карточку. К тому моменту португальцы уступали 0:2.

Что касается арены в Мюнхене, где пройдет матч, то Португалия лишь раз выходила на газон этого стадиона. Во время чемпионата мира 2006 года в столице Баварии португальцы уступили в полуфинале французам - 0:1.

18 матчей провели между собой сборные Германии и Португалии. На счету бундестим - десять побед, у "европейских бразильцев" - только три

Сегодня также болельщиков ждет противостояние венгров и французов. По мнению защитника сборной Франции Рафаэля Варана, на стороне венгров будут заполненные трибуны стадиона в Будапеште и... погода:

- Мы техничная команда, и будет очень непросто играть в жару в середине дня. Трибуны очень хорошо поддерживают хозяев, и это будет еще одним препятствием для нас. Мы понимаем, что венгры постараются сделать все возможное, чтоб сохранить шансы на выход в плей-офф. С командами, которым нечего терять, всегда непросто. Нам следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения.