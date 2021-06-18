Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
18.06.2021 22:42
Рубрика: Спорт

Роналду против немцев

В субботу болельщиков ждет суперматч между Германией и Португалией
Завтра в Мюнхене сборная Германии сыграет свой второй матч на групповом этапе Евро-2020. Соперником команды Йоахима Лева будут действующие чемпионы Старого Света - португальцы.
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Криштиану Роналду - рекордсмен по числу матчей в финальных стадиях Евро (22) и лучший бомбардир чемпионатов Европы с учетом квалификации (42 гола). Фото: REUTERS Криштиану Роналду - рекордсмен по числу матчей в финальных стадиях Евро (22) и лучший бомбардир чемпионатов Европы с учетом квалификации (42 гола). Фото: REUTERS
Криштиану Роналду - рекордсмен по числу матчей в финальных стадиях Евро (22) и лучший бомбардир чемпионатов Европы с учетом квалификации (42 гола). Фото: REUTERS

Напомним, что на старте турнира сборная Португалии разгромила Венгрию - 3:0 благодаря трем голам в концовке матча, два из которых забил Криштиану Роналду. Один из лучших игроков мира установил сразу несколько рекордов. Во-первых, нынешний турнир для Роналду пятый по счету, а в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы Криштиану обогнал самого Мишеля Платини. Сейчас на счету звезды сборной Португалии 11 забитых мячей, и на достигнутом он останавливаться не собирается, о чем заявил журналистам:

Фото: AP
Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С"

- Мы понимаем, что вторая победа выведет нас в плей-офф, и поэтому вся команда напряженно работает. Мои личные достижения - ничто без результата сборной. Главное, идти по турниру без сбоев и показывать тот футбол, в который мы умеем играть. Я верю, что сборная Португалии может пройти очень далеко. Мы не боимся никого.

Поддержал своего лидера и главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

- Иметь в запасе три очка всегда хорошо, но это турнир, который продолжается. Впереди у нас два важнейших матча. Любая ошибка может стоить очень дорого, поэтому постараемся играть с полной концентрацией.

Что касается немцев, то они в своем стартовом поединке уступили французам - 0:1. Антигероем матча стал защитник бундестим Матс Хуммельс, который поразил ворота Мануэля Нойера.

Хуммельс и вся команда Германии подверглась оглушительной критике, что нисколько не смутило Йоахима Лева:

- Мы признаем, что разочаровали многих, но сейчас в команде сумасшедший настрой. Мы полны уверенности, что сможем изменить текущее положение дел. Если проявим больше усердия в атаке, сможем обыграть Португалию. Если не получилось победить чемпионов мира, то постараемся выиграть у чемпионов Европы. Амбиции и настрой команды остаются образцовыми, это самое главное.

Йоахим Лев: Если не получилось обыграть чемпионов мира, то постараемся выиграть у чемпионов Европы

Что касается статистики, то немецкая и португальская команды встречались между собой 18 раз. Германия выигрывала десять раз, а вот "европейские бразильцы" всего лишь три.

Последний на сегодня матч состоялся на групповом этапе ЧМ-2014 в Бразилии. На пути к чемпионскому титулу Германия победила в Салвадоре со счетом 4:0. Томас Мюллер сделал хет-трик, еще один мяч забил Матс Хуммельс. У Португалии на 37-й минуте Пепе получил красную карточку. К тому моменту португальцы уступали 0:2.

Что касается арены в Мюнхене, где пройдет матч, то Португалия лишь раз выходила на газон этого стадиона. Во время чемпионата мира 2006 года в столице Баварии португальцы уступили в полуфинале французам - 0:1.

18 матчей провели между собой сборные Германии и Португалии. На счету бундестим - десять побед, у "европейских бразильцев" - только три

Сегодня также болельщиков ждет противостояние венгров и французов. По мнению защитника сборной Франции Рафаэля Варана, на стороне венгров будут заполненные трибуны стадиона в Будапеште и... погода:

- Мы техничная команда, и будет очень непросто играть в жару в середине дня. Трибуны очень хорошо поддерживают хозяев, и это будет еще одним препятствием для нас. Мы понимаем, что венгры постараются сделать все возможное, чтоб сохранить шансы на выход в плей-офф. С командами, которым нечего терять, всегда непросто. Нам следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения.

Новости чемпионата
Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт 22:53
Перенесший остановку сердца в матче Евро-2020 Эриксен выписан из больницы 20:22
Охранник не узнал Роналду и попросил показать аккредитацию на Евро 10:24
Эриксену успешно проведена операция на сердце 08:13
Сборная Хорватии не сумела победить Чехию 22:51

Сборная Хорватии не сумела победить Чехию 22:51

Сборная Хорватии не сумела победить Чехию в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Поединок в Глазго завершился вничью 1:1. А стартовали хорваты на нынешнем розыгрыше турнира с поражения от Англии

Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С" 22:37

Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С" 22:37

Вслед за Италией и Бельгией путевку в плей-офф чемпионата Европы завоевала и сборная Нидерландов, досрочно заняв первое место в группе "С". Голландцы довольно уверенно справились с Австрией - 2:0, одержав свою уже вторую победу на турнире

Хорватия ушла от поражения в матче против Чехии 21:10

Хорватия ушла от поражения в матче против Чехии 21:10

Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы. Вице-чемпионы мира хорваты очень осложнили себе выход из группы. В третьем матче им необходимо будет обыгрывать неуступчивых шотландцев

Сборная Швеции одержала первую победу на Евро-2020, обыграв словаков 17:58

Сборная Швеции одержала первую победу на Евро-2020, обыграв словаков 17:58

Шведские футболисты обыграли в Санкт-Петербурге Словакию со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Единственный гол с пенальти забил Эмиль Форсберг