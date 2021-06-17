Украина обыграла Северную Македонию, команды не реализовали два пенальти

После обидного поражения в стартовом матче от Нидерландов со счетом 2:3, сборной Украины нужно было во что бы то ни стало побеждать Северную Македонию. Встреча проходила в Бухаресте.

С первых же минут команда Андрея Шевченко ринулась в атаку. Македонцы ушли в оборону, но старались действовать на контратаках, надеясь на опыт 37-летнего нападающего Горана Пандева.

Моменты у ворот Северной Македонии возникали довольно часто, но до 29-й минуты у сборной Украины были серьезные проблемы с реализацией. На выручку пришел стандарт. Навес Руслана Малиновского, скидка Александра Караваева - и Андрей Ярмоленко на дальней штанге сумел переправить мяч мимо вратаря.

Гол воодушевил одних и деморализовал других. Прошло пять минут, как счет на табло стал уже 2:0. Отличился Роман Яремчук. Македонцы усилиями Пандева было забили, но бдительная бригада арбитров из Аргентины, прибывших на Евро по программе обмена опытом, справедливо зафиксировала положение "вне игры".

В перерыве в раздевалке македонцев, по всей видимости, прошел серьезный разговор. И после стартового свистка команда заиграла куда активнее. И на 56-й минуте в ворота Украины был назначен пенальти. Эзган Алиоски с 11 метров не смог переиграть голкипера Георгия Бущана, зато первым успел на добивание - 2:1.

Напряжение в игре не спадало до самого конца. На 82-й минуте после просмотра VAR пенальти был назначен уже в ворота Северной Македонии, но Малиновский не смог переиграть вратаря. Македонцы могли уйти от поражения в компенсированное время, но мяч после удара Александара Трайковски пролетел рядом со штангой.

Позже в этой группе сыграют Нидерланды и Австрия, в активе которых тоже по 3 очка. По всей видимости, в матче между Украиной и Австрией и определится команда, которая станет второй.